BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ MALAZGİRT'TEKİ YERİNİ ALDI - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlamaların yapılacağı alana oba çadırı kurdu.

Ahlat'ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesinde Van Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kutlamaların 950. yıldönümünde Kültür ve Sosyal Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kutlama alanına oba çadırı kuruldu.

Çadırda Van Kedisinin yanı sıra yöresel giyim kuşam, uygulamalı kilim, uygulamalı gümüş savat işçiliği, Urartu temalı elbise ve takılar yer alıyor. Zafer kutlamaları boyunca ziyarete açık kalacak olan çadırda vatandaşlara coğrafi işaretli Van pastası, Vana özgü kaburga ve ekmek-otlu peynir ikram edilecek.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇADIRI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan oba çadırını Bitlis valisi Oktay Çağatay, Bitlis jandarma komutanı Nail İlbey, Bitlis Eren üniversitesi rektörü Dr. Mehmet Emin Erkan ve beraberindekiler ziyaret etti.