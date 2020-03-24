Van Büyükşehir Belediyesi Milli Egemenlik Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi Milli Egemenlik Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Milli Egemenlik Caddesi'ni yeniliyor

11 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında Milli Egemenlik Caddesi sil baştan düzenleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Milli Egemenlik Caddesi'ni yeniliyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında Milli Egemenlik Caddesi sil baştan düzenleniyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yeni projelerle kentte değer katacak prestij caddeler inşa edilecek. Çalışmalar kapsamında 1,2 kilometrelik Milli Egemenlik Caddesi ve yaklaşık 500 metrelik Maraş Caddesi 2. Etap çalışmaları (Kültür Sarayı ile Çohaz Petrol arasındaki) nisan ayının ikinci haftasında başlayacak ve yılsonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.


İhale süreci tamamlanan ve yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak projede Milli Egemenlik ve Maraş 2. etap cadde çalışması bütün olarak düşünülerek kent estetiğine uygun olarak tasarlandı.


Büyükşehir Belediyesince kısa bir süre önce Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik caddenin baştan aşağı sıfırdan yenileneceği ve yine aynı proje kapsamında 2,3 kilometrelik Şabaniye Caddesi'nin de onarılıp, refüj aydınlatmalarının sıfırdan yapılacağı açıklanmıştı. - VAN

Milli Egemenlik Caddesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:05 Kaynak: İHA

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