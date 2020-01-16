Van Büyükşehir Belediyesi milli takıma sporcu gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesi milli takıma sporcu gönderdi - Son Dakika Spor

Van Büyükşehir Belediyesi milli takıma sporcu gönderdi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantring takımının sporcusu Kezban Taş, Letonya ve Rusya'da yapılacak şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Van Büyükşehir Belediyesi milli takıma sporcu gönderdi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantring takımının sporcusu Kezban Taş, Letonya ve Rusya'da yapılacak şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.


Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları başarıya doymuyor. Son olarak 11-12 Ocak tarihlerinde Erzincan'da düzenlenen 'Türkiye Kayak Oryantring şampiyonasına' katılan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü Antrenör/sporcusu Kezban Taş, Türkiye 2. si oldu. Takım arkadaşı Gamze Nur Erçik ise aynı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olma başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonalarında Milli Takıma girmeye hak kazanan Van Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kezban Taş, 2-9 Şubat tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek Dünya kupası ve 7-17 Mart tarihinde Rusya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - VAN

Türkiye, Rusya, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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