Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi Minik Öğrencileri Unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi Minik Öğrencileri Unutmadı

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, minik öğrencilere hikaye ve boyama kitaplarından oluşan eğitim seti dağıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi Minik Öğrencileri Unutmadı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, minik öğrencilere hikaye ve boyama kitaplarından oluşan eğitim seti dağıttı. Kitaplarını alan miniklerin mutlulukları yüzlerinde okundu.

Okullarda yaptığı deneme sınavları, kitap dağıtımı, tiyatro gösterileri ve sosyal etkinliklerle adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, minik öğrencileri de unutmadı. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından Dumlupınar ile Nadide İnan ilkokullarında okuyan 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerine eğitim seti hediye edildi.

Bu tarz etkinliklerde özellikle kenar mahallelerde bulunan okulları tercih ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanı Erkan Akın, "İki okulumuzda yaklaşık 150 öğrencimize hikaye ve boyama kitaplarından oluşan eğitim setlerini ulaştırdık. Minik öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduk. Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmalarımız inşallah devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kitaplarını alan öğrenciler ise, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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