Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

12.08.2022 13:48
Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesinin yolunu asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesinin yolunu asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yol ağının daha konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kente 95 kilometre uzaklıktaki Gümüştepe Mahallesi'nin yolu asfaltlandı.

Ekiplerin yoğun çalışması ile 1.7 kilometrelik yolda reglaj, dolgu, sanat yapıları ve altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimi yapıldı.

Yollarının daha önce toprak olduğunu belirten mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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