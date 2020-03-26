Van Büyükşehir Belediyesi'nden 17 araçlık dezenfeksiyon filosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi'nden 17 araçlık dezenfeksiyon filosu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi'nden 17 araçlık dezenfeksiyon filosu

6 saat önce

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokakları, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için 17 araçlık filosuyla dezenfekte ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden 17 araçlık dezenfeksiyon filosu, System.String[]

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokakları, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için 17 araçlık filosuyla dezenfekte ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs tehdidinin ortadan kaldırmak için önlemlerini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, cadde ve sokakların virüslerden arındırılması için de yoğun çaba sarf ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için 17 araçlık dezenfeksiyon filosu kurduklarını söyledi. Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Vali Bilmez, virüsün yayılımını engellemek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını başladıktan sonra daha çok toplumun kullandığı mekanları dezenfekte ediyorduk. Bugün artık Büyükşehir Belediyemiz oluşturduğu 17 araçlık filosuyla hem caddelerimizin zemin kısmını hem de üst bölgelerini ilaçlıyor. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. İlçe belediyelerimizle de koordineli olarak çalışıp bu hastalığı Van halkının en az hissedeceği şekilde geçirmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğümüz de kentimizin girişlerinde kente gelen insanların ateşini ölçüp şüpheli gördükleri insanları hastanelerimize sevk ediyor. Bu şekilde Van'a gelen her yolcu taramadan geçmiş oluyor. Bizim buradaki amacımızda dışardaki virüsleri yok edip halkımızı korumaktır. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz talimatlara uyup evden çıkmamaları yönündedir. Evde kalan yaşlılarımız için de bütün belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız seferber oldular. Vefa gruplarımız onların taleplerini karşılamaktadır. Maaşları evlerinde ödenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın da herhangi bir panik yapmasına gerek yok. Sadece 112, 155 ve 156'dan bize ulaşmaları yeterlidir. Ben bu ilaçlamalarda görev alan tüm arkadaşlarıma kutluyorum."


Emin Bilmez, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:13 Kaynak: DHA

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