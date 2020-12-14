Van Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 20 milyon 500 bin lira destek - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 'önce üretim' sloganıyla Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DAP) desteğiyle tarım ve hayvancılığa 20 milyon 500 bin lira destek sağladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında önemli projeler hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en çok küçükbaş hayvan nüfusuna sahip olan kentte, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürüterek, 13 ilçede 79 mahalleye 700 beton sıvat, 41 mahalleye ise 300 sac sıvat olmak üzere toplamda 120 mahalleye bin sıvat kurarak hayvan sahiplerine teslim edildi.

Ekiplerin 13 ilçede yürüttükleri çalışma ile toplam 103 kilometre beton sulama kanalı yaparak, 100 binlerce dekarlık tarım arazisini sulama suyuna kavuştururken, çiftçilerin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda 13 ilçede toplamda bin 650 kilometre arazi yolu kullanıma açıldı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında farklı noktalara 48 bent yapılırken, 65 bin metre koruge boru desteği sağlandı.

İlkbahar ayları ile birlikte harekete geçen ekipler tarım arazilerini sulamak amacıyla kullanılan 483 kilometre toprak sulama kanalı ve sulama amaçlı kullanılan 163 göletin temizliğini yaptı.

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarda Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 7 hayvan içme suyu tesisini kurdu.

Bununla birlikte yeraltı sularından faydalanılarak yıllardır hayvan içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallerin sorunlarını çözüme kavuşturan ekipler, 8 mahallede ise yapılan sondaj çalışmalarında su bulunurken, güneş enerji sistemleri ise önümüzdeki yıl yapılacak.

Van'ın Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohum fidesi üretilerek, çiftçilere dağıtılarak milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi hedeflenirken, bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılması planlanıyor.

Hazırlanan projeyle Çatak ilçesindeki bıttım ağaçlarına fıstık fidelerini aşılayarak ekonomiye kazandıran ekipler, Atlıhan mahallesinde hayata geçirilen bıttım aşılama projesi ile 10 binlerce bıttım ağacı fıstık ağacına dönüştürüldü.

İl Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak yapılan projede ayrıca 50 çiftçiye aşılama, budama, bakım ve hastalıklara karşı mücadele eğitimi de verilirken, çiftçilere makine desteği de sağlandı.