Van Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye eri için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye eri için taziye mesajı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye eri için taziye mesajı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, çığ altında kalan ve bu gün kar altından çıkarılan itfaiye personeli için taziye mesajı yayımladı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye eri için taziye mesajı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, çığ altında kalan ve bu gün kar altından çıkarılan itfaiye personeli için taziye mesajı yayımladı.


Van Büyükşehir Belediyesi yayımladığı mesajında, "Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları esnasında çığ altında kalan itfaiye


personelimiz Mehmetcan Daşdemir'in bugün yapılan aramalarda maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak çığ felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan


rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - VAN

Bahçesaray, İtfaiye, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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