Van Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye eri için taziye mesajı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, çığ altında kalan ve bu gün kar altından çıkarılan itfaiye personeli için taziye mesajı yayımladı.



Van Büyükşehir Belediyesi yayımladığı mesajında, "Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları esnasında çığ altında kalan itfaiye



personelimiz Mehmetcan Daşdemir'in bugün yapılan aramalarda maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak çığ felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan



rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - VAN