Van Büyükşehir Belediyesi'nden onarım çalışması - Son Dakika

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı bakım onarım ekipleri, koronavirüs tedbirlerini fırsata çevirerek kent genelinde bulunan 9 parkta bakım, onarım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürdü.

Küresel salgın koronavirüsten dolayı yaklaşık 2 aydır kapalı olan parklarda belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.

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