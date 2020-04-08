Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başlandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, "Temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır" dedi.

Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohumu, toprakla buluşturuldu. Seralarda yetiştirilecek fidelerin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağı, çiftçilerin ise ekimini yaptıkları fidelerden aynı zamanda yerli tohum elde edebilecekleri belirtildi. Belediye yetkilileri, bu çalışma ile milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesinin hedeflendiğini ayrıca bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.