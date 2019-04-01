Van Büyükşehir Belediyesi'ni Hdp'li Eş Başkanlar Kazandı

VAN'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan
ve Mustafa Avcı
aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ertan ve Avcı oyların çoğunluğunu alarak Van
'ın yeni büyükşehir belediye başkanları seçildi. İçişleri Bakanlığı
tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile DBP'li Van Büyükşehir Eş Başkanları Bekir Kaya
ve Hatice
Çoban görevden alınırken, dönemin Van Valisi Murat Zorluoğlu
ise Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Yoğun bir seçim gündeminin yaşandığı Van'da HDP'nin eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı büyükşehir belediyesini kazanırken, daha önce kazandıkları bazı ilçeleri ise kaybettiler.
GÜRPINAR, ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA BU KEZ AK PARTİ KAZANDI
AK Parti'de olan Merkez Tuşba
ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Yılmaz Berfi ve Ayşe Mamur kazanırken, Daha önce HDP'de olan ve yerine kayyum atanan Gürpınar
, Çatak
ve Bahçesaray
ilçelerini ise bu kez Cumhur İtifakı'nı desteklediği AK Parti adaylarına kaptırdı. Ak Parti adayları Meki Arvas
Bahçesaray'da, Hayrullah Tanış
Gürpınar'da, Abdurrahman Şeylan
ise Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları seçildi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Gevaş
ilçesinde ise bir değişiklik olmadı ve AK Partili aday Murat Sezer
oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçildi. Van'ın büyük ilçelerinden olan Erciş
'teki oy sayım işlemleri ise halen sürüyor.
Van'ın merkez İpekyolu
ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Azim Yacan
ve Şehzade Kurt
, merkez Edremit ilçesini Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
ve Medeni Özer, Muradiye
'yi Yılmaz Saran ve Leyla Balkan
, Özalp
'ı Yakup Almaç
ve Dilan Öğrenci
, Saray
'ı Caziye Duman
ve Şabettin Bilmez, Başkale
'yi Erkan Acar
ve Şengül Polat
, Çaldıran
'ı ise Leyla Aksak ve Faruk Demir
, oyların çoğunluğunu alarak kazandı.
BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
1975 yılında Van'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitiren Bedia Özgökçe Ertan avukatlık mesleğine başladı. HDP'den 26'ncı dönem Van Milletvekili
seçilen Ertan, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.
MUSTAFA AVCI
Eş Başkan Mustafa Avcı,1956 yılında Van'nın Erciş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erciş'te tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversite'de sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Demokratik Toplum Partisi
kapanmadan önce İstanbul
İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez
Belediye Eş Başkan adayı oldu.
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