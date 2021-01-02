Van Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu

02.01.2021 10:42
Van Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için yapacağı kuraya katılacakların ismini resmi internet sitesinden açıkladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için yapacağı kuraya katılacakların ismini resmi internet sitesinden açıkladı. İtirazlar için ek süre verilirken, kura çekimi ise noter huzurunda 8 Ocak'ta Van Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alınacak olan 65 otobüs-kamyon şoförü ve 5 iş makinası operatörü alımı için İş-Kur üzerinden ilana çıkıldı. 11-18 Aralık 2020 tarihleri arasında kariyer@belvan.com.tr adresi üzerinden e-mail olarak alınan başvurular ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde incelenerek değerlendirildi. Başvuru koşullarını taşıyanlar ve taşımayanlar ayrı ayrı olarak belirlenerek Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi www.van.bel.tr adresinin duyurular kısmında yayınlandı. Başvuru süresince 5 bin 217 e-mail, kariyer@belvan.com.tr adresine ulaşırken bunlardan 122 mail ise başvuru tarihinin sona ermesinden sonra atıldığından değerlendirmeye alınmadı. Yine başvuru için gönderilen 5 bin 217 e-mailden 149 e-mailin boş ve 2 bin 480 e-mailin ise tekrar gönderilen mail olduğu belirlendi. Yapılan başvurulardan 2 bin 40 tanesi başvuru şartlarından en az birini sağlayamaması nedeni ile kabul edilmedi. 65 otobüs/kamyon şoförlüğü için yapılan başvurulardan 481 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz olarak göndermeleri nedenleri ile kabul edilirken, 5 iş makinası operatörlüğü için yapılan başvurulardan ise 67 kişinin başvuruları istenilen kriterleri taşıması ve buna ilişkin evrak ve belgeleri eksiksiz göndermeleri nedenleri ile kabul edildi.

"İtirazlar alınacak"

Başvuru kriterlerini taşımaması veya istenilen evrak ve belgeleri eksik göndermeleri nedenleri ile başvuruları kabul edilmeyen kişilerin itiraz başvurularını ilan tarihinden itibaren 05 Ocak 2021 tarihi saat 17: 00'a kadar itiraz@belvan.com.tr adresine gönderebilecekler. İtirazların sonuçları ise en geç 06 Ocak 2021 tarihi saat 17: 00'a kadar başvuru sahiplerine e-mail yolu ile bildirilecek.

"Kura canlı yayınlanacak"

İtirazların ardından başvuruları kabul edilen adaylar arasından; belirlenecek olan 260 otobüs/kamyon şoförü adayı ve 20 adet iş makinası operatörü adayı için ise noter huzurunda kura çekilişi yapılarak belirlenen kişiler mülakata çağırılacak. Kura çekimi 8 Ocak 2021 tarihinde saat 10: 30'da Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Korona virüs nedeniyle yapılacak kura çekilişine başvuru yapanların ve vatandaşların katılımı sağlanmayacak. Sadece basın mensupları katılabilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonrasında mülakata katılmaya hak kazanacak kişilerin bilgileri ile mülakat tarihi ve yeri belediyenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öte yandan başvurusu kabul edilen ve edilmeyen kişilerin bilgileri ile başvuruları kabul edilmeyen kişilerin kabul edilmeme gerekçelerine ilişkin listeler www.van.bel.tr adresinin duyurular kısmında yayınladı. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu

Büyükşehir Belediyesi, Noter, Ocak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 70 personel için kura tarihi belli oldu - Son Dakika


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