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Van Büyükşehir Belediyesi'nin erken tedbiri sinek popülasyonunu azalttı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi'nin erken tedbiri sinek popülasyonunu azalttı

26.06.2021 00:19

Van Büyükşehir Belediyesi'nin erken tedbiri sinek popülasyonunu azalttı Van Büyükşehir Belediyesi bu yıl yaptığı ilaçlama çalışmasında büyük başarı elde etti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin erken tedbiri sinek popülasyonunu azalttı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi bu yıl yaptığı ilaçlama çalışmasında büyük başarı elde etti. Erken alınan tedbirlerden dolayı başta kıyı şeridi olmak üzere birçok noktada sinek popülasyonu yok denecek seviyeye düştü.

Van Büyükşehir Belediyesinin çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Mart ayından bu yana yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda ciddi azalma meydana gelirken, sahil şeridinde bulunan esnaf ve vatandaşlar da çalışmaları memnuniyetle karşılıyor. 45 araç, 115 personelle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Erken alınan tedbirlerle sinekle mücadelede ciddi yol aldıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışanı Biyolog Nejdet Cellat, "Özel ekipman ve araçlarımızla göl yüzeyi, bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama yapıyoruz. Bu sene belediye olarak 10 Mart tarihinde ilaçlama çalışmalarımıza başladık. Bizim için en önemli mücadele larva mücadelesidir. Bu yıl erken alınan tedbirlerle larvaların önüne geçerek popülasyonun çoğalmasını önledik. Havaların çok sıcak olmasına rağmen kıyı şeridi ve bataklıklarda neredeyse sinek yok. Vatandaşlarımız ve esnafımız çalışmalardan oldukça memnun. Bu da bizi mutlu ediyor. Çalışmalar mevsim sonuna kadar devam edecek" dedi.

Yapılan ilaçlama çalışmalarından dolayı kıyı şeridini rahatlıkla kullanabildiklerini dile getiren Otel İşletmecisi Mustafa Öksüz, "Ben yıllardır Van'da yaşıyorum. Bu sene gerçekten sinekle mücadelede büyük bir başarı sağlandı. Turizme hizmet ettiğimiz için bazı göl alanlarını eskiden sinekten dolayı kullanamıyorduk. Ama bu yıl dışarıdaki alanları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada arkadaşların mücadelesi çok güzel gelip bütün alanları ilaçlıyorlar. Van Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğunu söyleyen kahvaltı salonu işletmecisi Adnan Timur ise "Bu sene yoğun ilaçlamadan dolayı sinek yok denecek kadar az. Daha önceki yıllarda sineklerden dolayı dışarıda oturamıyorduk. Bu sene çok rahatız. Halkımız göl kıyısında rahatça oturup kahvaltısını yapıyor. Müşterilerimizde, bizde bu ilaçlama hizmetinden memnunuz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü, Mart, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nin erken tedbiri sinek popülasyonunu azalttı - Son Dakika


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