Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaşlı minik öğrencilere şehri gezdirerek stadyumda Van Spor- Eyüpspor maçını izlettirdi.



Kültür Dairesi Başkanlığınca yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında sabah saatlerinde Gevaş'ta Van Büyükşehir Belediyesine ait servislerle alınan 80 öğrenci, il merkezinde unutulmayacak bir gün yaşadı. İlk olarak Urartu Müzesini ziyaret eden öğrenciler, Urartulara ait eserleri en ince detayına kadar inceleyip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Van Kalesi'ne geçen öğrenciler, şarkılar söyleyerek kaleyi gezdi. Ardından Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde öğle yemeği yiyen öğrenciler, Van Spor'un Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Atatürk Şehir Stadyumuna geçtiler.



"Hayatımda ilk kez stadda maç izledim"



TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübünün Eyüpsor ile karşılaşmasını statta izleyen Gevaşlı öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı. Maç boyu slogan atarak takımlarını destekleyen öğrenciler, her atakta heyecan dolu anlar yaşadı. Hayatında ilk kez stadyumda canlı bir şekilde maç izlediğini ifade eden Muhammed Ali Parlak, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ayrıca Gevaş Atatürk İlkokulu temsilcisi olan Parlak, "Van Büyükşehir Belediyesine ait servislerle sabah okullarımızdan alındık. Müzede tarihimiz hakkında birçok bilgi edindik. Kaleye de gezdik. Şehri yukarıdan seyretme fırsatı buldum. Beni en çok heyecanlandıran, Van Spor maçı oldu. O atmosfer çok güzeldi. Slogan attık, takımımızı destekledik. Bugün en mutlu günüm diyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Maçı izleyen öğrencilerden Musa Arslan ise, "Daha önce bir kez babamla gelmiştik. Fakat bu sefer arkadaşlarımla gelmek beni daha da mutlu etti. Futbolcuları yakından görmek çok güzeldi. Bugünü asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, karşılaşma 2-1 Eyüpsporun galibiyetiyle sona erdi. - VAN