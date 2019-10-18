Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu
Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu

Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu

47 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu olduVAN - Van'da üniversite hayali kuran gençlerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için büyükşehir belediyesinin hizmete açtığı 'Sürekli Eğitim Merkezi', yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu

VAN - Van'da üniversite hayali kuran gençlerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için büyükşehir belediyesinin hizmete açtığı 'Sürekli Eğitim Merkezi', yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Kentteki eğitim kalitesini artırmak için 2017 yılında Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması sonucu açılan 'Sürekli Eğitim Merkezi', özellikle özel dershanelere gitme imkanı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri oldu. Tecrübeli, dinamik ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren bu merkez sayesinde geçen yıl birçok öğrenci üniversiteyi kazanmıştı.

Kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın yakaladığı başarı sayesinde tıp, mühendislik, mimarlık, eczanecilik gibi önemli fakültelere öğrenci gönderen Sürekli Eğitim Merkezi, başarısını katlamak için bu yılda akademik kadrosuyla kentte fark oluşturmaya çalışıyor. Kentin eğitim kalitesine ciddi anlamda katkı sunduklarını ifade eden Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Beyde, merkezin daha çok ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrencilere hizmet verdiğini söyledi. 2017 yılında 850, 2018'de 940 ve 2019'da da bin 60 öğrencinin olduğunu belirten Beyde, yakalanan başarı ile birlikte her yıl sayılarının artığını ifade etti. Beyde, "2017 ve 2018 yılında öğrencilerimizin birçoğunu üniversiteli yapmanın mutluluğunu ziyadesiyle yaşadık. Bu hususta çaba sarf eden ve yardımlarını bizden esirgemeyen Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Van Büyükşehir Belediyemizin ilgililerine şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu yıl inşallah başarımızı katlayarak çalışacağız. Gerekli dersler, kaynaklar, denemeler öğrencimizin hizmetine ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimiz bu hizmetten çok memnunlar. Çünkü öğretmenlerimiz gerekli özen ve ihtimamı gösteriyor. Gece saat 22.00'ye kadar öğretmenlerimizin gözetiminde etütlerimiz var. Eğitim merkezimiz 7 gün hizmet veriyor. Bu kapsamda velilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Özel eğitim kurumlarına gitme imkanı olmadıkları için burayı tercih ettiklerini anlatan öğrenciler ise, eğitim merkezinin kendileri için büyük bir şans olduğunu, gerek idarenin gerekse de öğretmenlerin ilgi ve alakasının kendilerini memnun ettiğini ve bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu

Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak
ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 02:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]