Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerini temizliyor
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Van Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerini temizliyor

59 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul bahçelerinde genel temizlik çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerini temizliyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul bahçelerinde genel temizlik çalışması başlattı.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde temizlik çalışması başlattı. Van Büyükşehir Belediyesinin personeli; yol süpürme aracı, basınçlı yol yıkama ve yüksek basınçlı yol yıkama araçlarıyla okul bahçelerini pırıl pırıl yaptı. Yine okul bahçelerindeki ağaçlar budanırken, kaldırım kenarlarında bulunan yabani otlar ise temizlendi.


Yürütülen temizlik çalışmaları hem okul yönetimini hem de veliler tarafından olumlu karşılanırken, temizlik seferberliğinin yıl boyunca süreceği bildirildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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