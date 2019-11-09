Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısı yapıldı.



Ulaşım Daire Başkanlığı'nca düzenlenen toplantı, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman başkanlığında gerçekleşti. Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Başkan Danışmanı Mucip Tapan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili daire başkanları katıldı. 12 gündem maddesi ve 3 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van'a gelen turistlerin daha konforlu ve güvenli bir şekilde taşınması için otobüs alımı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (VAN YYÜ) yaşanan toplu taşıma sıkıntısı ve öğrenci servislerinde güven ve konforun arttırılması gibi birçok konuda önemli kararlar alınarak alt komisyona havale edildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - VAN