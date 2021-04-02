Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinliklerinde kortej yürüyüşüne katılan otizmli çocuklar ve aileleri daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde verilen yemekte ağırlandı. Yemeğin ardından Solo Türk gösterisini izleyen otizmli çocuklar ve aileleri unutulmaz dakikalar yaşadı. Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde farklı bir gün geçirdiklerini belirten otizmli çocukların aileleri, kendilerini unutmayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - VAN

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