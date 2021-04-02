Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı

02.04.2021 17:28
Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinliklerinde kortej yürüyüşüne katılan otizmli çocuklar ve aileleri daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde verilen yemekte ağırlandı. Yemeğin ardından Solo Türk gösterisini izleyen otizmli çocuklar ve aileleri unutulmaz dakikalar yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde farklı bir gün geçirdiklerini belirten otizmli çocukların aileleri, kendilerini unutmayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı
Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı
Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı
Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı
Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı

Büyükşehir Belediyesi, Nisan, Otizm, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok         
17:09
İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi         
16:34
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı         
16:11
Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü         
16:03
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak         
15:11
3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu         
14:51
Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı         
14:14
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 17:42:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei