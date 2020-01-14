Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi personellerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi personellerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.


Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca belediye personellerinin genel ilk yardım bilgilerine sahip olması için bir eğitim programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde; solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konular teorik ve uygulamalı gösterildi.


Eğitimlerin ardından kursu başarıyla tamamlayan personelleri tek tek tebrik ederek başarı belgelerini veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, yıl içerisinde ilk yardım eğitimlerinin devam edeceğini söyledi. - VAN

İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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