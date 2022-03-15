Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını ağırladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik program düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Salgın sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çelikel, "Salgın döneminde fedakarca görev yaptınız. Sağlık çalışanlarına şiddetin olmadığı günleri temenni ediyorum. Bu anlamda yasal çalışmalar yapılıyor. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Daha güzel bayramlar geçirmeniz temenni ediyorum." dedi.

Canlı müzikle devam eden programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Uslu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer, Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, ilçe sağlık müdürleri, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.