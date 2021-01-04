Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu

04.01.2021 11:39
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadele ile birçok belediyeye örnek olurken, sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla da yeni rekorlara imza attı.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadele ile birçok belediyeye örnek olurken, sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla da yeni rekorlara imza attı.

2020 yılında korona virüs başta olmak üzere sağlık alanında gösterdiği çalışmalarla büyük takdir toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, birçok büyükşehir ve ilçe belediyesine de örnek oldu. Geçen yıl korona virüse karşı mücadelede başarılı sonuçlar alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 200 personelle şehrin tamamına hitap etti. Ekipler tarafından okullar, camiler, duraklar, hastaneler, eczaneler, taksi durakları, ATM'ler, berberler, toplu taşıma araçları gibi birçok alan dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında 5 bin 400 litre dezenfektan kullanırken, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin adet maske dağıtıldı. İl genelinde yapılan çalışmalarda 38 araç, 20 mistblower, 18 PLV –ULV cihazı, 90 sırt atamizörü kullanıldı.

Evde bakım hizmetiyle 8 bin 891 vatandaşa ulaşıldı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, evde bakım ve hasta nakil konusunda da iyi bir performans sergiledi. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde yardıma muhtaç ve yaşlıların da imdadına yetişti. Yıl içerisinde 3 bin 968 yardıma muhtaç hastayı evinde ziyaret eden ekipler, bu kişilere tıbbı destek vererek muayenelerini yaptı. Hastaneye gitmesi gereken 4 bin 923 hastayı da evde nakil hizmeti kapsamında Van Büyükşehir Belediyesine ait ambulanslarla hastaneye götürdü.

Annelerin en mutlu gününde yanlarında oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında yeni doğum yapan anneleri de unutmayıp evlerinde ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla ev ziyaretlerine giden ekipler, 4 bin 539 anneye içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye etti. Yine doğum raporu ile ayrıca belediyeye gelen 3 bin 348 aileye de ayrıca bakım seti verildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Bünyesinde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini de bulunduran Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. 2020 yılında barınakta 16 bin sokak hayvanı tedavi edilirken, 300'ü ise sahiplendirildi. Ayrıca ekipler tarafından kent genelinde bulunan odak ve belli noktalara da yaklaşık 100 ton mama bırakıldı. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, hastaneler, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu - Son Dakika


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