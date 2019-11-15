Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma öğreniyorlar
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Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma öğreniyorlar

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, açtığı okuma yazma kursu ile 60 kadına eğitim veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde okuma yazma öğreniyorlar, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, açtığı okuma yazma kursu ile 60 kadına eğitim veriyor.


Sosyal sorumluluk projeleri ile her alanda vatandaşların hayatlarına dokunan Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslar büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Kadın ve Aile Merkezi ile Kültür Merkezi'nde yaklaşık 60 yetişkin kursiyere okuma yazma eğitimi veriliyor.


Sabah ve öğle olmak üzere 4 eğitmen gözetiminde 1 ve 2. kademe olarak düzenlenen kursta, başarılı olan kursiyerlerden 2. kademeyi bitirenlere eğitim belgesi verilecek.


Okuma yazma kursunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen kadınlar, belediyenin güzel hizmetleri için Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e ve belediyeye teşekkür etti. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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