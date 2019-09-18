Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı
Son Dakika Güncel Haber

Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı

23 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı hizmet alması adına rutin denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı hizmet alması adına rutin denetim ve kontrollerine devam ediyor.


Toplum sağlığı açısından çeşitli riskler oluşturan ve haksız kazanca neden olan seyyar satıcılarla mücadele etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında seyyar satıcıların verdiği rahatsızlıkları sürekli yerinde gözlemlediklerini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunan seyyar satıcıları ilk etapta uyarmalarına rağmen netice alamadıklarını söyledi. Sevinç, "Kaldırımlar yayaların, yollar araçların, parklar ise halkındır. Kaldırımları ve parkları kapatarak kendine rant kapısı gibi gören kişilere müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlar tarafından kaldırım işgali yapanlar ve seyyar satıcılar hakkında her gün yüzlerce şikayet alıyoruz. Biz de bu şikayetleri dikkate alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaman zaman maalesef ağır hakaretlere de maruz kalıyoruz. Fakat biz yinede şehirleşme ruhuna aykırı olan seyyar satıcı olayını ortadan kaldırmak için durmadan çalışacağız" dedi. - VAN

Zabıta Daire Başkanlığı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı
Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]