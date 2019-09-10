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Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı

47 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin 3 farklı noktasında sıcak çorba dağıtımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba dağıtımına başladı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin 3 farklı noktasında sıcak çorba

dağıtımına başladı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına

bağlı AŞ evi tarafından hazırlanan sıcak çorbalar kentin 3 farklı noktasında vatandaşlara ikram edilmeye başlandı.


Havaların serinlemesi ve eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte

aş evi aşçıları tarafından hazırlanan mercimek çorbası, sabahın erken

saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma

Hastanesi ile çarşı merkezinde ekmekle birlikte vatandaşa ikram

ediliyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, dağıtılan çorbaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Aş evimizde hazırlanan çorbaların ikramı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bu çorbalar 3 noktada haftanın 5 günü dağıtılıyor. Çorbalarımız özellikle üniversite öğrencileri, mülteciler, hasta yakınları ve işçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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