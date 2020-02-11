Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde etkisini artıran kar ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, her gün 120 kilogram mama ile okul, iş yeri ve kamu kurumlarından toplanan artık yemekleri belirlenen noktalara bırakıyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde etkisini artıran kar ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, her gün 120 kilogram mama ile okul, iş yeri ve kamu kurumlarından toplanan artık yemekleri belirlenen noktalara bırakıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde ağır kış şartlarının etkili olduğu kentte, her gün 32 beslenme odağına günlük 120 kilogram kedi ve köpek maması bırakan belediye ekipleri, okul, iş yerleri ve bazı kamu kurumlarından toplanan artık yemekleri de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için dağıtıyor.

Ekipler, küpesiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını da barınağa götürüp bakım ve kısırlaştırma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, kış aylarının başlamasıyla düzenli şekilde sokak ve yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bıraktıklarını söyledi.

Kışın etkisini artırmasıyla fazla mesai yaptıklarını belirten Saraçer, "Bölgenin en donanımlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahibiz. Burada hayvanların tedavilerinin yanı sıra beslenmelerini de sağlıyoruz. Hayvanlarımızın çetin kış şartlarında aç kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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