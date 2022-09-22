3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar

Görevliler, kaynağın bulunduğu bölgeye taşıdıkları çimento, tesisat ekipmanları, boru gibi malzemelerle yeni kaptaj ve yenileme çalışmalarına başladı.

Bunun üzerine arazi araçlarıyla dağın eteklerine kadar ilerleyen görevliler, kalan bölümde yolun olmaması nedeniyle malzemelerini katırlara yükleyerek, iki kilometrelik kısmı yürüdü.

Bahçesaray'ın Yaşlıkavak Mahallesi'nde inceleme yapan VASKİ görevlileri, eski kaptajın vatandaşların su ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığını, 3 bin 500 rakımlı Sovak Dağı'nın zirvesindeki su kaynağında sorun olduğunu tespit etti.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerdeki mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) görevlileri, Bahçesaray ilçesinde 3 bin 500 rakımlı dağdaki su kaynağında yapılacak yenileme çalışmalarında kullanacakları malzemeleri katırlarla taşıdı.

Kaynak: AA

Van, su, Güncel, Son Dakika

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