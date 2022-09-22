3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar - Son Dakika
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3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar

22.09.2022 14:00
3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) görevlileri, Bahçesaray ilçesinde 3 bin 500 rakımlı dağdaki su kaynağında yapılacak yenileme çalışmalarında kullanacakları malzemeleri katırlarla taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) görevlileri, Bahçesaray ilçesinde 3 bin 500 rakımlı dağdaki su kaynağında yapılacak yenileme çalışmalarında kullanacakları malzemeleri katırlarla taşıdı.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerdeki mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Bahçesaray'ın Yaşlıkavak Mahallesi'nde inceleme yapan VASKİ görevlileri, eski kaptajın vatandaşların su ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığını, 3 bin 500 rakımlı Sovak Dağı'nın zirvesindeki su kaynağında sorun olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine arazi araçlarıyla dağın eteklerine kadar ilerleyen görevliler, kalan bölümde yolun olmaması nedeniyle malzemelerini katırlara yükleyerek, iki kilometrelik kısmı yürüdü.

Görevliler, kaynağın bulunduğu bölgeye taşıdıkları çimento, tesisat ekipmanları, boru gibi malzemelerle yeni kaptaj ve yenileme çalışmalarına başladı.

Mahalle sakinleri, uzun süredir yaşadıkları su sıkıntısının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Van, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 bin 500 rakımdaki su kaynağında çalışma yapmak için katırlarla malzeme taşıdılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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