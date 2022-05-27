Van Büyükşehir Belediyesi sulama kanallarını temizledi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi sulama kanallarını temizledi

27.05.2022 16:08
Van Büyükşehir Belediyesi sulama kanallarını temizledi

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı kırsal bölgelerde atıl durumdaki sulama kanallarını temizledi, ulaşıma elverişsiz arazi yollarını yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı kırsal bölgelerde atıl durumdaki sulama kanallarını temizledi, ulaşıma elverişsiz arazi yollarını yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarım arazilerine suyun ulaştırılması amacıyla atıl durumdaki 36 kilometrelik toprak sulama kanalını temizledi, 12 göleti onardı.

Çalışmalar kapsamında yeni 5 su bendi yapan ekipler, çiftçilerin arazilerine ulaşmada güçlük çektiği 90 kilometre yayla yolunda da reglaj çalışmalarını tamamladı.

Son olarak Satıbey ve Yemlice mahallelerinde atıl durumdaki kanalları temizleyen ekipler, arazilere suyun akışını sağladı.

Mahalle muhtarı Fesih Erginyürek, çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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