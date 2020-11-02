Van'da taksi durakları yenileniyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki taksi duraklarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte taksi duraklarını modern hale getirmek için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, eski durakları kaldırılarak yerine daha kullanışlı ve estetik duraklar yapmaya başladı.

Bu kapsamda, Van Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan taksi durakları yenilendi. Duraklara oturma alanı, çay ocağı, lavabo ile tuvalet gibi bölümler yapıldı.

Kent estetiğine uygun olarak inşa edilen duraklar hem görüntü kirliliğinin önüne geçti hem de taksicilerin rahat bir ortamda vatandaşa hizmet sunması sağlandı.

Taksici İskender Demirkan, yenilenen taksi duraklarını beğendiklerini dile getirerek, "Durağımız baştan aşağı yenilendi. Daha güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz artık. Taksici esnafı olarak Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ediyoruz." dedi.