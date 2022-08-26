Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak - Son Dakika
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Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak

26.08.2022 11:48
Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 357 dönümlük alanda sebze ve meyve hali inşa edilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 357 dönümlük alanda sebze ve meyve hali inşa edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi'ndeki mevcut tesisinin şehir içinde kalması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Erciş yolu üzerinde yeni bir tesis yapılacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dükkanlar, idari bina, ibadethane, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar ile kamyon garajının yer alacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Balcı, inşa edilecek sebze ve meyve halinin kısa sürede tamamlanıp hizmete açacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak - Son Dakika
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