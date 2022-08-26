Van'a yeni sebze ve meyve hali yapılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi'ndeki mevcut tesisinin şehir içinde kalması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Erciş yolu üzerinde yeni bir tesis yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 357 dönümlük alanda sebze ve meyve hali inşa edilecek.

Kaynak: AA

Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

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