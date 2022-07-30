TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş İlçesinde start aldı.

Van'ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa uluslararası bir yarışmanın startını Van'ın Gevaş İlçesinden verdi. Türkiye ve birçok yabancı ülkeden 200 sporcunun katıldığı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu 50K Artos Ultra Sky Maraton, 30K Akdamar Run, 15K Vizontele Koşusu Gevaş Belediye Meydanından 3 farklı etapta başladı. Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarış olan maratonda atletler Artos Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarasında eşsiz bir koşu deneyimi yaşıyor.

Gevaş İlçesi'nde ki Artos Dağı'nın çok güzel ve zorlu bir parkur olduğunu söyleyen Hülya Soysal, Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Bugün 30K Akdamar Run yarışında yarışacağım. Van'a ilk gelişim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Etabı inceledim oldukça zorlu görünüyor. İnşallah buradan iyi bir başarı ve mutlu anılarla ayrılırım dedi. Yarışma 50K Artos Ultra Sky Maratonunun tamamlanmasının ardından ödül töreniyle devam edecek. (DHA)