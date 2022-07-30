TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI

30.07.2022 12:22
TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş İlçesinde start aldı.

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş İlçesinde start aldı.

Van'ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa uluslararası bir yarışmanın startını Van'ın Gevaş İlçesinden verdi. Türkiye ve birçok yabancı ülkeden 200 sporcunun katıldığı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu 50K Artos Ultra Sky Maraton, 30K Akdamar Run, 15K Vizontele Koşusu Gevaş Belediye Meydanından 3 farklı etapta başladı. Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarış olan maratonda atletler Artos Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarasında eşsiz bir koşu deneyimi yaşıyor.

Gevaş İlçesi'nde ki Artos Dağı'nın çok güzel ve zorlu bir parkur olduğunu söyleyen Hülya Soysal, Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Bugün 30K Akdamar Run yarışında yarışacağım. Van'a ilk gelişim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Etabı inceledim oldukça zorlu görünüyor. İnşallah buradan iyi bir başarı ve mutlu anılarla ayrılırım dedi. Yarışma 50K Artos Ultra Sky Maratonunun tamamlanmasının ardından ödül töreniyle devam edecek. (DHA)

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı
Kaynak: DHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:50 Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
10:06 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir
09:56 Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 12:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN İLK ULUSLARARASI ULTRA SKY TRAİL MARATONU VAN'DA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement