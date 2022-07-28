İpekyolu Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Mustafa Polat ve Şerif Onat, katılımcılara erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi, kadın ve çocukların korunmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da erken yaşta evlilik semineri düzenlendi - Son Dakika

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