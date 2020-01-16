Van Büyükşehir Belediyesi trafik levha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi trafik levha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi trafik levha çalışmalarını sürdürüyor

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan trafik yönlendirme levhalarının kurulum ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi trafik levha çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan trafik yönlendirme levhalarının kurulum ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Kent merkezi ve 13 ilçede başlatılan trafik yönlendirme levhaları kurulum ve yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığınca Edremit ve Gevaş ilçelerine bağlı mahalle yollarında trafik levhaları kurulumu yapılırken, kent merkezindeki ana arterlerde ise kar temizleme çalışmaları nedeniyle zarar gören trafik levhaları ve duraklar onarılıyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçe merkezleri ile bağlı mahallelerde levha kurulum çalışmaları tamamlanırken, kent genelinde ise bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.


Ayrıca Maraş Caddesi Semaver Kavşağı, Suvaroğlu ve Gölbaşı caddelerinde yapılan 'Yola Paralel Park' uygulaması için belli aralıklarla levhalar kuruldu. - VAN

Edremit, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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