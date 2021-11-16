Üye Girişi
Van Büyükşehir Belediyesi, "Van'da Arvas Saltanatı" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, "Van'da Arvas Saltanatı" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

16.11.2021 09:49
Van Büyükşehir Belediyesi, "Van'da Arvas Saltanatı" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Van'da Arvas Saltanatı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Van'da Arvas Saltanatı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 Kasım'da çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberde belediyenin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Van'da Arvas Saltanatı' başlıklı haberde Van Büyükşehir Belediyemiz hedef alınarak İtfaiye Dairesi Başkanı Abdülillah Arvas'ın AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından kamuya alındığı ve görevde yükseltildiği intibaı oluşturulmuştur. Bu haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerde iddia edilenin aksine Abdulahat Arvas 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti 27. Dönem Milletvekili seçilirken, İtfaiye Dairesi Başkanımız Abdülillah Arvas ise 1985 yılında Van Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı işçi kadrosunda göreve başlamış, 1987 yılında itfaiye amir vekili olarak görevlendirilmiş ve 1991'de ise memuriyete geçiş yapmıştır. 1993-1994 yıllarında itfaiye müdürü olarak görev yapan Abdülillah Arvas 2016 yılında ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak göreve başlamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere kurumumuza ve

İtfaiye Dairesi Başkanımıza dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun takdirine sunarız."

Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi, 'Van'da Arvas Saltanatı' haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında 09:41 Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler 09:38 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı 09:32 ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak 09:22 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak 00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak

Son Dakika Haberleri
09:40 Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında
09:37 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
09:37 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı
09:21 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak
09:19 Son dakika! Altın ne kadar?
09:18 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
09:00 Gelecek Partili Başçı: Erdoğan bizi hedef alamaz
08:55 Bir grup genç, mendil satan engelli çocuğa saldırdı
08:44 AKP'li isimden "CHP'yi kapatamazsınız" çıkışı
Otomobil stokçuluğu yapan galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Otomobil stokçuluğu yapan galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
09:42
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı         
09:33
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon         
09:19
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı         
07:46
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 09:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi, "Van'da Arvas Saltanatı" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement