Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 145 bin maske dağıttı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana vatandaşlara 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesine Bağlı ekipler, Kovid-19'la mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye bünyesinde 200 personelle oluşturulan ekipler, 38 araç, 20 mistblower, 18 dezenfektan cihazı, 90 sırt atamizörüyle salgın sürecinde vatandaşların yoğun kullandığı alanları, toplu ulaşım araçlarını düzenli olarak dezenfekte etti.

Kovid-19 sürecinde okulları, camileri, durakları, hastaneleri, eczaneleri, taksi duraklarını, ATM'leri insana ve hayvana zarar vermeyen 5 bin 400 litre ilaçla dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin maskeyi ücretsiz dağıttı.

Geçen yıl boyunca 3 bin 968 yardıma muhtaç hastayı evinde ziyaret eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hastalara tıbbı destek vererek muayenelerini yaptı. 4 bin 923 hasta da belediye ait ambulanslarla hastaneye götürdü.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla yeni doğum yapan 7 bin 887 anneye içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verildi.

Belediye bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde de 16 bin sokak hayvanı tedavi edildi, 300 hayvan sahiplendirildi.

Kentin farklı noktalarına sokakta yaşayan hayvanlar için 100 ton mama bırakıldı.