Büyükşehir Belediyesi otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı

04.10.2022 12:08
Büyükşehir Belediyesi otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha temiz otobüslerle hizmet vermek amacıyla otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha temiz otobüslerle hizmet vermek amacıyla otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Daire Başkanlığı yerleşkesinde kurulan kapalı hazneli tam otomatik yıkama üniteleri hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlara daha temiz otobüslerde ulaşım imkanı sunmak, su ve vakit tasarrufu yapmak amacıyla hizmete üniteler ile 6 dakikada 2 araç yıkanıyor.

Günde yaklaşık 35 bin vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılayan otobüsler, her vardiyanın ardından ekipler tarafından temizlenerek dezenfekte ediliyor.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi otobüs yıkama ünitesini hizmete aldı - Son Dakika

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