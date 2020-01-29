Van Büyükşehir Belediyesi 'Yıldırım ekibi' kurdu - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak için zabıtalardan oluşturduğu ve 'Yıldırım' adını verdiği bir ekip kurdu. Ekip, kent içinde denetimler yaparak, aykırı park eden araçlara anında müdahale edecek.

Kentte araç trafiğini rahatlatmak ve yanlış parkların önüne geçmekle mücadale eden Van Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeni bir uygulama başlattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 4 araçlık 'Yıldırım Ekibi' 7 gün 24 saat ana caddeleri denetleyerek, trafik akışını engelleyen yanlış parkların önüne geçecek. Uygulamayla birlikte özellikle kavşaklarda ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde yanlış yere park eden araçlar anında uyarılacak. Denetimlerde kurallara uyulmaması halinde ise cezai işlem uygulanacak. Bu sayede araç yoğunluğunun olduğu cadde ve kavşaklarda trafik akışının rahatlaması sağlanacak. Bugün itibarıyla başlatılan uygulama, kent genelindeki cadde, kavşak ve araç yoğunluğunun olduğu sokakları da kapsayacak.