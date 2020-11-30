Van Büyükşehir Belediyesi yolları kışa hazırlıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, çizgi çalışması, hız kesici kasis ve uyarıcı levha çalışmalarıyla kentteki yolları kışa hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yolları daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol çizgi çalışması, hız kesici kasisler ve uyarıcı levhalar ile yolları sürücü ve yayalar için daha güvenli hale getirdi.

Asfalt çalışması tamamlanan Edremit ilçesindeki Erdemkent, Erenkent ve Esentepe yeni bağlantı yoluna ikaz levhaları ile üç farklı noktada hız kesici kasis çalışması yapan ekipler, Fidanlık yolu, Eminpaşa ve Hasanbey caddelerinde yol şerit çizgileri çizdi.

Erciş'te Tugay Caddesi, Devlet Hastanesi yolu, Millet Bahçesi ve bağlı bulunan 3 sokak güzergahı ile Peynirciler Caddesi, Bankalar Caddesi, Meydan yolu, Sahil yolu ve 5 farklı bağlantı yolunda yaklaşık 27 kilometrelik yol şerit çizgileri tamamlandı.

Ayrıca merkez Tuşba ilçesinde ise Adliye yerleşkesi, Oto Sanayi Sitesi yerleşke alanı ile Tarihi Van Kalesi etrafına 14 levha direği ve 18 trafik işaret uyarı levhası monte edildi.