Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere yoğun olan noktaları gezen ekipler, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşa karanfil dağıttı - Son Dakika

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