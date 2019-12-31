Van Büyükşehir Belediyesinde 'Sosyal Denge Tazminatı' imzalandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.



Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de çalışan toplam 842 memurun 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, daire başkanları ve çalışanlar katıldı.



İmza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, göreve geldikten sonra önceki yönetim tarafından mevzuata aykırı şekilde imzalanan sözleşmeyi iptal ederek yeni bir sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. Hem önceki sözleşmede hem de şu anda imzaladıkları sözleşmede memurların haklarını en üst limitten verdiklerini belirten Vali Bilmez, "Yapılan yasal düzenlemeler ile kamuda çalışan memur ve sözleşmeli personellere 'sosyal denge' adı altında ilave bir ücret verme imkanı getirildi. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte belediyede en çok üyeye sahip sendika ile sözleşme belirli aralıklarla yapılır. Fakat 31 Mart'tan sonra uzunca bir süre bu sözleşme yapılmadı. Sebebi ise mobbing ve baskı ile sendika değişikliği gerçekleştirildikten sonra sözleşme imzalandı. O da kanuna aykırı bir şekilde yapıldı. Bazı aynı konumdaki insanlara yasal sınırların çok üstünde bazılarının da çok altında yapılan bir sözleşme yapılmıştı. Biz göreve başlar başlamaz bu yasaya aykırı olan denge sözleşmesini iptal ettik. Mevzuat çerçevesinde, yetkili Bem-Bir-Sen ile bütün personellerimiz arasında ayırım yapmaksızın, en üst sınırından, bugünden itibaren önümüzdeki iki yıl geçerli olacak denge sözleşmesini imzalayacağız" dedi.



"Bizden öncekilerin yaptığı ayrımı yapmadık"



Sözleşme ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesinde 726, VASKİ de ise 116 personelin yasal sınırın en üst limiti olan brüt bin 368 TL aylık denge tazminatından faydalanacağını belirten Vali Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı.



"Yetkilerin hepsini arkadaşlarımızın lehine kullandık. Bizden öncekilerin yaptığı ayrımı da yapmadık. Herkese eşit davrandık. İmzalayacağımız sözleşmenin memurlarımız için personellerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz elimizden gelen tüm imkanları personellerimiz için kullanırken, onlarda Van halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışacaklardır. Tüm Sendika yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum."



Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç de sosyal denge tazminatının imzalanmasında verdiği desteklerden dolayı Vali Bilmez'e teşekkür ederek, "Bem- Bir- Sen olarak bizde Valimize adil davrandığından ötürü teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönemde burada yetkili olmamıza rağmen yetkisiz insanlarla hülle yapılarak sözleşme imzalandı. Kamu çalışanlarına eşit bir SDS yaptılar kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Vali Bilmez ve sendika yöneticileri arasında karşılıklı imzalar atıldı. - VAN