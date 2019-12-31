Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf - Son Dakika Ekonomi

Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf

13 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek bir yılda yaklaşık 1 milyon TL. tasarruf sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek bir yılda yaklaşık 1 milyon TL. tasarruf sağladı.


Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, bünyesindeki 14 atölyede 5 bin 439 tamir, bakım ve onarım işi yaptı. 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz, iş makineleri, kamyon ve binek araçları ile reklam atölyelerinin yer aldığı makine ikmal yerleşkesinde hummalı bir çalışma başlattıklarını ifade eden belediye yetkilileri, bu kapsamda vatandaşların hizmetinde kullanılan belediyeye ait 127 iş makinesi, 167 kamyon, 102 otobüs 38 itfaiye aracı, 21 cenaze aracı, 19 binek aracı, 2 motosiklet ve 2 ambulans olmak üzere toplam 478 aracın tamamının tamir, bakım ve onarım işlerini burada yaptıklarını söylediler.


Ayrıca kış ayları öncesinde karla mücadelede kullanılan iş makineleri ile kamyonların bakım onarımlarının da yapıldığını dile getiren yetkililer, bunun yanında kitap fuarı başta olmak üzere belediye tarafından yapılan birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de bu araçlarla destek sağlandığını ifade ettiler. - VAN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]