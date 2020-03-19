Van Büyükşehir Belediyesinden 3. prestij cadde çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden 3. prestij cadde çalışması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden 3. prestij cadde çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik alanda uygulayacağı prestij caddeyi yıl içinde hizmete açmayı hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden 3. prestij cadde çalışması, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik alanda uygulayacağı prestij caddeyi yıl içinde hizmete açmayı hedefliyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmalarda Cumhuriyet Caddesi'nin Soydan Kavşağı kısmından başlayarak Sebze Hali Kavşağı'na kadar olan yaklaşık 2,5 kilometrelik cadde baştan aşağı yenilenecek. Caddede peyzaj çalışmaları, refüj, ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmaları yapılacak. Yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olacak proje ile şehrin güney girişine yeni bir görünüm kazandırılırken, aynı zamanda caddenin de ticari potansiyeli arttırılacak.


Çalışmalar kapsamında Sebze Hali Kavşağı'na 12 metrelik bir saat kulesi de inşa edilerek, 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Nisan ayının ilk haftasında başlanması planlanan projede mevcut yeşil doku bütünlüğü korunurken, refüj ise yeşil dokuya katılarak yeniden tasarlanacak. Ayrıca kaldırımların mevsim şartları göz önüne alınarak andezit olarak tasarlandığı cadde de eksik olan yağmur suyu drenaj işleri yapılacak.


Öte yandan, aynı proje kapsamında 2 bin 300 metrelik Şabaniye Caddesi de baştan sona onarılarak, refüj aydınlatmaları sıfırdan yapılacak. - VAN

Cumhuriyet Caddesi, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:07 Kaynak: İHA

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