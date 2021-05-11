Van Büyükşehir Belediyesinden 50 mevsimlik işçi alımı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden 50 mevsimlik işçi alımı

11.05.2021 11:03
Van Büyükşehir Belediyesinden 50 mevsimlik işçi alımı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam etmek üzere 5 aylığına 50 geçici işçi alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam etmek üzere 5 aylığına 50 geçici işçi alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevsimlik işçi olarak görevlendirmek üzere; 24 genel beden işçisi, 12 kamyon şoförü, 2 tır şoförü, 5 aşçı, 2 loder operatörü, 3 silindir operatörü, 1 finişer operatörü ve 1 dozer operatörü olmak üzere toplamda 50 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih ise 12 Mayıs saat 17.00 olacak.

Van Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan mevsimlik (5 ay) işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı olarak yapılacak olan alımlar kura usulü ile gerçekleştirilecek.

Başvurular 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında belvan.mevsimlikisci@yandex.com e-posta adresi üzerinden sadece e-mail olarak alınacak. Korona virüs salgını nedeniyle hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecek olan alımlarda Van nüfusuna kayıtlı olma ve ilan tarihi itibarıyla en az iki yıl Van'da ikamet etme şartı da aranıyor.

Başvuru kriterlerine uygun olan adaylar için 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 14.00'da Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecek. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verilecek olan kuraya pandemi nedeniyle katılımcı kabul edilmeyecek.

Başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabilecek. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden 50 mevsimlik işçi alımı

Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, işçi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden 50 mevsimlik işçi alımı - Son Dakika


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