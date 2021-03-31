Van Büyükşehir Belediyesinden 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce başvuru yapan ve sosyal hizmet uzmanlarınca tespitleri yapılan 2'si çocuk 5'i yetişkin olmak üzere 7 vatandaşa tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akkuş'tan tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük mutluluk yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesinin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalarından memnun olduklarını belirten engelli aileleri, her zaman engellilerin yanında olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e de teşekkür ettiler.

Geçtiğimiz yıl 36 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye ve çok sayıda vatandaşa medikal malzemesi yardımında bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - VAN