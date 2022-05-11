Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

11.05.2022 16:57
Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Van Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, daha önce belediyeye başvuru yapan ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları tarafından tespitleri yapılan 3'ü çocuk 7 kişinin tekerlekli sandalye talebi yerine getirildi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış'tan tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük mutluluk yaşadı.

Çetin, Büyükşehir Belediyesinin her şartta engelli vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesince yıl içinde 9 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi, ihtiyaç sahiplerine de medikal malzeme yardımında bulunuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika


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