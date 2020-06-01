Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL'lik dev tarım projesi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL'lik dev tarım projesi

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle tarım ve hayvancılık alanında kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL'lik dev tarım projesi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle tarım ve hayvancılık alanında kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor.


Korona virüs salgınını adeta fırsata çevirerek tarımda üretim atağına geçen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve 13 ilçede bulunan çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in destekleri ile Muradiye'nin Kandahar, Gürpınar'ın Bozyiğit, Tuşba'nın Pirgarip ve Çatak ilçesinin Konalga mahallelerinde sulama kanalı yapım işleri devam ederken, Gürpınar ilçesi Kuşdağı Mahallesi'ndeki sulama kanal çalışmalarının ise projelendirme aşamasında olduğu belirtildi.


Gevaş ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ihale aşamasında olan sulama kanalı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesinin toplam 33 bin kilometre uzunluğundaki DAP destekli sulama kanallarını kentin tarım ve hayvancılığına kazandırılacak.


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yoğun çalışması sonucunda hazırlanıp DAP tarafından desteklenen 6 projenin mali değerinin ise 9 milyon TL'yi bulacağı bildirildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL'lik dev tarım projesi - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak         
14:11
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı         
13:08
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu         
12:59
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı         
12:59
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu         
12:49
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor         
12:45
Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler         
12:41
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu         
12:38
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti         
12:33
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi         
12:29
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak         
12:03
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip         
11:56
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması varmış         
11:55
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı         
11:54
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı         
11:52
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu         
11:52
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak         
11:48
Güzeller güzeli spor spikeri Diletta Leotta, futbolun başlamasıyla mutluluktan havalara uçtu Güzeller güzeli spor spikeri Diletta Leotta, futbolun başlamasıyla mutluluktan havalara uçtu         
11:47
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor         
11:43
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor         
11:29
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı         
11:28
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar         
11:27
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı         
11:22
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti         
11:22
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler         
11:19
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor         
11:19
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor         
11:18
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar         
11:18
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor         
11:13
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 14:23:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL'lik dev tarım projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]