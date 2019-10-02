Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, bir haber üzerine açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, bir haber üzerine açıklama yayınladı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın güdümünde olan bazı basın yayın organlarında 'Kayyum kasayı bir ayda boşalttı' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Van Büyükşehir Belediyesine, 19 Ağustos 2019 tarihinde başkan vekilliği görevlendirmesi yapılmış, geçen 42 günlük süre içerisinde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bağlı idaresi VASKİ ve tüm iştiraki şirketlerde görev yapmakta olan hiçbir personelin aylıklarının ödenmesinde kesinlikle bir gecikme veya aksama olmamış, hiçbir işçi işten çıkarılmamış ve ücretsiz izne ayrılmamıştır. Terör örgütünün yayın organı olarak bilinen haber ajansının amacı belli olan bu ve benzeri asılsız haberlerine asla itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan açıklama: Ben her kaybı aramak zorunda değilim Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]