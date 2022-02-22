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Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama

22.02.2022 08:18
Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama

VAN (İHA) – Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş yolu üzerindeki yangınla ilgili bir açıklama yayınladı.

VAN (İHA) – Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş yolu üzerindeki yangınla ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "16 Şubat Çarşamba günü sabaha karşı Erciş yolu üzerindeki Van Ticaret Borsası karşısında çıkan iş yeri yangını ile ilgili kamuoyundaki bilgi kirliliği ve asılsız iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bu bağlamda yangın günü için iddia edilenlerin aksine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi canla başla yangınla mücadele etmiştir. İş yeri yangın haberi ilk olarak 112 çağrı merkezine 04.20'de bildirilmiştir. İhbardan yaklaşık 5 dakika sonra Tuşba İtfaiye Grup Amirliğinin ilk ekipleri 04.25'te olay yerine ulaşmıştır. Yangına müdahaleye başlayan ekip, destek ekibi talebinde bulunmuş ve ikinci ekipte 3 dakika sonra olay yerine ulaşmış, 04.28'de yangına müdahale etmiştir. Daha sonra sırasıyla 04.32'de İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği, 04.38'de ise Edremit ve Kurubaş İtfaiye Grup Amirlikleri de yangın mahalline ulaşarak diğer ekiplerle yangına müdahale etmiştir. Toplamda 16 araç, 38 personelle müdahale edilen yangın 05.30'da kontrol altına alınmıştır. 06.30'da ise soğutma işlemleri başlamıştır. Öte yandan itfaiye araçlarının su ikmali süresini kısaltmak için Van Su ve Kanalizasyon İdaresine (VASKİ) bağlı su tankerleri de su desteği sunmuştur. Yangının ihbar edilen saatinin aksine kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere saat 03.45'te başlamış ve ilk ihbar saat 04.20'de 112 acil çağrı merkezine bildirilmiştir. İhbarın bildirilmesinden itibaren gerekli müdahaleler yapılmış ancak iş yerindeki yanıcı ve parlayıcı maddeler (boya, tiner, solvent, LPG tüpleri vb.) yangına müdahaleyi güçleştirmiştir. Buna rağmen itfaiye ekiplerimiz 251 ton su ve 1 tonda köpüklü su ile yangına müdahale edip, yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramasını engellemiştir. Yine itfaiye araçlarında su olmadığı veya donduğuna yönelik dayanıksız iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Araçlarımız, 7/24 su hazneleri dolu bir şekilde ısıtmalı garajlarda göreve hazır şekilde bekletilmektedir. Bu doğrultuda bölgenin en güçlü ve teknik donanımına sahip itfaiyemizle ilgili iddiaların bir kez daha gerçeği yansıtmadığı ve tamamen karalamaya yönelik olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

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Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Van, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama - Son Dakika


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