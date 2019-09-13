Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden basın açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Van Büyükşehir Belediyesinden basın açıklaması

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kazı ekibine tahsis edilen araçla ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden basın açıklaması, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kazı ekibine tahsis edilen araçla ilgili bir açıklama yayınladı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında Van


Kalesi'nin kuzeyinde arkeolojik kazı çalışması yürütüldüğü hatırlatılarak, "Sosyal medyada, arkeolojik kazı çalışmalarına verilen desteğin, Van Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılması sonrası kesildiği, kazı ekibine tahsis edilen aracın geri alındığı ve kazının durdurulduğu yönündeki iddialar art niyetli ve gerçeği yansıtmamaktadır. Van Büyükşehir Belediyesinde görevde olan bütün araçlar, 31 Mart sonrasında olduğu gibi, görevlendirme yapıldıktan sonra da havuza çağrılmış, araçlarla ilgili yeni bir planlama yapılmıştır. Bu süreçte kazı çalışması yürüten ekibe tahsis edilen araç da geri çağrılmıştır. Planlama yapılırken, kazı ekibi tarafından yeni bir araç tahsis edilmesi konusunda belediyemize herhangi bir yazılı veya sözlü talep iletilmemiştir. Bu iddiaların aksine, Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından kazı ekibine devamlı destek verilmiştir. AŞ evimizde hazırlanan sıcak yemekten her gün 25 kişilik kazı ekibine 2 öğün olarak 3 çeşit yemek ücretsiz verilmektedir. Verilen destekler ortada iken, araç üzerinden politik bir tavır sergilenmesi, kurumumuzu ciddi anlamda üzmüştür" denildi. - VAN

Van Kalesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Halk Ekmek'teki zam, normal ekmekle ilgili değil
Konyaspor, İttifak Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:30:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden basın açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]