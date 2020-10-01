Van Büyükşehir Belediyesinden "Belvan Kart" açıklaması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden "Belvan Kart" açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi 'Belvan Kart'ın hacklendiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden

Van Büyükşehir Belediyesi 'Belvan Kart'ın hacklendiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kartı Belvan'ın hacklendiği iddiaları üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bugün akşam saatlerinde sosyal medya paylaşım ağı Twitter'da, Belvan kartın hacklendiği ve bu yüzden kentte ulaşımın ücretsiz verildiğine dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca yüklenici firmamız olan Asis Electronics ile irtibata geçilmiş ve iddialarla ilgili bilgi talep edilmiştir. Yüklenici firmamız tarafından sunucular üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda veritabanında herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Sistemde de herhangi bir aksama söz konusu değildir. Van Büyükşehir Belediyemizin vatandaş odaklı hizmetlerinin bu tür kurgusal ve yalan içeriklerle sabote edilmesini şiddetle kınıyoruz ve vatandaşlarımızdan sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini önemle duyururuz" denildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden 'Belvan Kart' açıklaması - Son Dakika

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