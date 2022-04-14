Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri

14.04.2022 14:19
Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri

Van Büyükşehir Belediyesi "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kapsamında "bilinçli medya kullanımı" konulu seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kapsamında "bilinçli medya kullanımı" konulu seminer düzenledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminere kadınlar ilgi gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Arslan, katılımcılara sosyal medya başta olmak üzere görsel ve işitsel medyanın doğru kullanımı konusunda bilgiler verdi.

Sosyal medyanın aile üzerindeki etkilerinin anlatıldığı seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri - Son Dakika


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